Schoonzoon Trump vernoemd bij presentatie voor Chinese beleggers

De familiale vastgoedonderneming van Jared Kushner, Kushner Companies, heeft zich maandag verontschuldigd omdat de schoonzoon en adviseur van de Amerikaanse president afgelopen weekend vernoemd is tijdens een presentatie van een van haar projecten aan Chinese investeerders. Dat wordt gezien als een mogelijke overtreding van de regels over belangenconflicten.

De zus van Jared Kushner, Nicole Kushner Meyer, had haar broer zaterdag vernoemd in aanwezigheid van Chinese investeerders in Peking, bij wie ze zowat 150 miljoen dollar hoopt op te halen voor een vastgoedproject rond luxeappartementen in Jersey City, in New Jersey.

‘Mevrouw Meyer wilde duidelijk zeggen dat haar broer zijn functie in de onderneming in januari neergelegd had en niets te maken heeft met het project’, aldus de onderneming maandag in een persbericht. ‘Kushner Companies excuseert zich indien de vermelding van haar broer geïnterpreteerd zou kunnen worden als een poging om investeerders te overtuigen. Dat was niet haar bedoeling.’

De New York Times en de Washington Post hadden vorig weekend bericht over de referentie naar Jared Kushner in de presentatie. Kushner, die net als Donald Trump fortuin gemaakt heeft in vastgoed, had in januari, net voor zijn aanstelling als raadgever van de nieuwe Amerikaanse president, aangekondigd zich terug te trekken uit het beheer van het bedrijf.

De presentatie van Meyer voor de Chinese investeerders had ook de aandacht van de Amerikaanse media getrokken omdat ze hen voorstelde om te investeren via een controversieel Amerikaans programma van visa voor investeerders, EB-5. Dat programma laat toe om een permanent verblijfsrecht in de VS te verkrijgen, de fameuze ‘green card’, in ruil voor een investering van ten minste een half miljoen dollar in een onderneming in de VS, die ook minstens tien banen moet creëren in het land.

In het persbericht van maandag wordt niet vermeld of Kushner Companies de presentaties voor Chinese investeerders zal voortzetten zoals gepland. Na Peking en Shanghai staan er volgend weekend nog op de agenda in Shenzhen en Kanton.