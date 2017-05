Iers strand dat 33 jaar geleden plots verdween, keert even onverwacht weer terug

Op enkele dagen tijd verdween in 1984 het strand van het grootste eiland van Ierland. ‘En plots is het nu terug, een echt geschenk.’

Het grootste eiland van Ierland, Achill, was tientallen jaren lang een geliefde toeristische trekpleister bij het Ierse volk omwille van de pittoreske stranden. Tot de lente van 1984 roet in het eten gooide: na een reeks hevige stormen werd zowaar al het zand van het strand opgeslokt door de golven.

Wat overbleef, was een ruwe slijklandschap met wat keien. Verschillende hotels en restaurants moesten hun deuren sluiten omdat de toeristen afhaakten.

Maar nu lijkt er even snel weer verandering te komen. De afgelopen maand zorgden de hevige getijden ervoor dat er tonnen zand aanspoelden, waardoor het strand vanzelf weer ‘hersteld’ is. De inwoners van Achill zijn door het dolle heen: ‘Dit is exact zoals we ons het oude, gezellige strand herinneren. We hopen nu dat de toeristen weer terugkeren, want we zijn er helemaal klaar voor.’