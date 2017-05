De Russische oppositiefiguur Alexei Navalny, die blind dreigde te worden na een aanval, heeft dan toch de nodige documenten bemachtigd om zijn oog te laten verzorgen in Barcelona.

Navalny werd op 27 april aangevallen toen hij naar zijn auto wandelde in de Russische hoofdstad Moskou. De aanvaller gooide zeljonka, een ontsmettingsmiddel dat een typerende groene kleur achterlaat op de huid, in het gezicht van de Russische oppositieleider. Vrijwel meteen werd duidelijk dat het rechteroog van Navalny extra verzorging nodig had.

Russisch artsen probeerden om het zicht van Navalny te redden, maar de behandelingen om de brandwonden op zijn oog te beperken, waren zonder succes. Op 2 mei plaatste Navalny een blogbericht op zijn website om aan te kondigen dat hij wellicht blind zou worden aan het rechteroog als hij niet snel een behandeling in het buitenland zou kunnen genieten.

Juridische strijd

De afgelopen dagen leverden de advocaten van Navalny, die bij meerdere rechtszaken tegen de overheid betrokken is, een juridische strijd van jewelste om hem de nodige reisdocumenten te bezorgen. Dat lijkt nu dan toch gelukt te zijn want verschillende bronnen melden dat de Russische oppositiefiguur geland is in Barcelona, waar artsen het zicht van zijn rechteroog proberen te herstellen. Het wordt een race tegen de klok, aangezien brandwonden op het oog normaal gezien zo snel mogelijk moeten worden verzorgd.

Zonder extra behandelingen in het buitenland zou Navalny minstens 80 procent van zijn zicht verloren hebben, aldus de Russische onafhankelijke media.

'Politie doet niets'

Zeljonka wordt wel vaker gebruikt in aanvallen tegen kritische stemmen van het Russische regime. Zo werd Ilja Varmalov, een onafhankelijke Russische journaliste die bekend staat om haar kritische pen ten aanzien van het Kremlin, twee weken geleden nog bekogeld met bloem, eieren en zeljonka.

Russische oppositieleden hekelen intussen 'de passiviteit van het Kremlin en de politie inzake de onderzoeken naar deze levensgevaarlijke aanvallen'. De Russische politie reageerde daarop met de eenvoudige mededeling dat er wel degelijk een onderzoek gaande is, maar dat het onduidelijk is wie de daders precies zijn en welke motieven ze hebben voor de aanvallen.