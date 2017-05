De Australische overheid heeft onlangs een historisch waardevolle verzameling planten uit Frankrijk vernietigd wegens administratieve onregelmatigheden. Het ministerie in Canberra stelt dat het gaat om een ‘zeer betreurenswaardig voorval’.

Het herbarium bevatte zeldzame planten uit het midden van de 19de eeuw, die bestemd waren voor wetenschappelijk onderzoek. Het Musée National d’Histoire Naturelle uit Parijs had de gedroogde en geperste planten in maart aan het Queensland’s Herbarium in de stad Brisbane uitgeleend. Maar de douane nam het pakket in beslag omdat de vereiste documenten ontbraken. Uiteindelijk werden de planten verbrand.

Volgens de Australische plantendeskundige Michelle Waycott ging het om een ‘onvervangbare collectie’. ‘Het was het eerste type exemplaren dat van een soort was verzameld’, zo klinkt het.

Het Australische ministerie van Landbouw benadrukt dat het om een ‘zeer betreurenswaardig voorval’ gaat. In een schriftelijke reactie wordt toegegeven dat de vernietiging ‘voortijdig’ gebeurde, ‘op een moment dat de communicatie tussen het ministerie en de beoogde ontvanger nog plaatsvond’. Er wordt ook een onderzoek naar de procedures aangekondigd, om vergelijkbare gebeurtenissen in de toekomst te vermijden.

Australië hanteert erg strenge regels voor de invoer van dieren en planten. Het land hoopt zo uitheemse ziekten buiten te houden en de biodiversiteit in het land te bewaren.

Waycott benadrukt op de Australische zender ABC dat het Franse museum ‘erg ongelukkig’ is met het verlies van de collectie. ‘Ik vermoed dat ze nu een ban voor het versturen van exemplaren naar Australië aan het bekijken zijn.’