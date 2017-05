Mama uit bus gezet omdat dochtertje niet stopte met huilen

Een 20-jarige vrouw en haar dochtertje van 1 jaar werden afgelopen weekend door een chauffeur van De Lijn uit de bus gezet omdat het kindje aan het huilen was. ‘Ik ben echt kwaad en heb een klacht ingediend’, reageert de vrouw aangedaan.

Selien Huysmans (20) zat samen met haar dochtertje op de bus naar Begijnendijk, waar ze wonen. ‘Het was erg warm op de bus, want de airco was stuk,’ vertelt de jonge mama. ‘En Elyana wou de hele tijd rondlopen, maar dat vond ik niet veilig, dus nam ik haar op mijn schoot. Dat was echter niet naar haar zin en ze begon te huilen. Wat ik ook deed, ik kreeg haar maar niet getroost.’

De buschauffeur verloor volgens de vrouw zijn geduld en begon te roepen. ‘Hij riep dat ik haar moest laten stoppen met huilen. Alsof dat zo gemakkelijk gaat... Ik kreeg twee haltes de tijd om haar te laten zwijgen en toen ze nog altijd aan het huilen was, zette hij de bus aan de kant. Ik kon het bijna niet geloven, maar we moesten écht uitstappen.’

De andere passagiers namen het nog op voor de jonge mama, maar Selien had geen zin om ruzie te maken met de chauffeur. ‘Ik wou me niet kwaad maken waar mijn dochtertje bij was. Ik ben kalm gebleven en ben gewoon afgestapt.’

Bang om de bus te nemen

En daar stond ze dan, op vijftien kilometer van haar thuisstad Begijnendijk. ‘Ik heb meteen mijn ouders gebeld en gelukkig konden zij me komen halen.’ De vrouw is nog steeds aangedaan door de ervaring en ziet het dan ook niet zitten om de komende tijd met haar dochtertje de bus te nemen. ‘Ik zie dat voorlopig niet zitten, nee. Ik heb ondertussen wel al alleen de bus genomen, maar zat er niet op mijn gemak.’

Selien heeft ondertussen al officieel een klacht ingediend bij De Lijn. ‘Ik hoop dat die chauffeur een sanctie krijgt, want ik vind zoiets echt niet kunnen.’ Voorlopig heeft ze enkel het bericht gekregen dat De Lijn haar klacht ontvangen heeft en het incident zal onderzoeken.

Bij De Lijn bevestigen ze dat men op de hoogte is van de feiten. Ze zijn het incident momenteel volop aan het onderzoeken. ‘We hebben de buschauffeur al gecontacteerd, want zo’n gedrag strookt niet met de policy van De Lijn’, aldus Tom Vander Vreken, woordvoerder van De Lijn. ‘Het gaat om een privéchauffeur die voor ons werkt.’ Bij De Lijn bekijken ze nu hoe ze het incident verder zullen aanpakken.