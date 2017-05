Emma Watson krijgt eerste genderneutrale award

De MTV Movie Awards maakt als eerste geen onderscheid meer tussen vrouwelijke of mannelijke acteurs. De organisatie riep de MTV Movie & TV Award, een genderneutrale prijs, in het leven. En Emma Watson mocht die mee naar huis nemen, voor haar rol als Belle in ‘Beauty and the Beast’.

Emma Watson bedankte de organisatie in haar speech. ‘De genderneutrale award van MTV betekent voor iedereen wat anders. Voor mij betekent het dat je je als acteur kan verplaatsen in een ander zijn schoenen. Daar heb je geen twee categorieën voor nodig. Er mag geen limiet staan op empathie of verbeelding.'

Watson denkt dat ze de award vooral krijgt voor wie Belle is en waarvoor ze staat. ‘Belle groeide op in een dorp waar de mensen haar wouden laten geloven dat haar wereld kleiner was. Een dorp waar haar nieuwsgierigheid en leergierigheid reden waren voor vervreemding. Ik vond het fantastisch iemand te spelen die daar niet naar luisterde.’

Stemming

De MTV Movie & TV Awards werden voor de 26e keer uitgereikt. Het publiek kon online stemmen op hun favoriete genomineerden. De categorieën waren erg uiteenlopend en waren beste acteur of actrice in een speelfilm, televisieshow, beste presentator of favoriete held en schurk van het jaar.