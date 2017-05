Véronique Leysen over borstvoeding: 'Het is een voorrecht vrouw te zijn'

Véronique Leysen heeft op Instagram een foto gedeeld waarop ze te zien is terwijl ze borstvoeding aan het geven is aan haar zoontje Otto. Dat doet ze open en bloot en daar heeft ze een goede reden voor. Ze is simpelweg heel trots dat ze dat kan. 'Het is een van de mooiste dingen in de natuur.'

Leysen en haar partner Thomas Vanderveken mochten op 7 januari zoontje Otto verwelkomen. Haar eerste ervaringen als moeder deelt de 31-jarige Leysen graag met haar fans op Instagram, inclusief het feit dat ze geniet van borstvoeding geven. Om dat kracht bij te zetten, deelde ze een foto van zichzelf met de kleine Otto aan haar borst. Ze wil daarmee het statement maken dat het geven van borstvoeding iets geweldigs is.

'Borstvoeding geven is een prachtig ding, een van de mooiste dingen die in de natuur bestaat. Denk maar aan het feit dat een vrouw letterlijk haar baby te eten kan geven met haar lichaam!', schrijft ze. 'In mijn ogen is dit iets goddelijk. Te weten dat mijn lichaam niet enkel een levend wezen kan creëren en op de wereld kan zetten, maar dat het werkelijk ook de baby kan voeden met melk uit mijn eigen borsten, brengt me telkens opnieuw in een staat van vervoering. Het is een voorrecht om vrouw te zijn.'