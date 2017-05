VTM-nieuwsanker Elke Pattyn is zwanger. Dat deelt ze zelf op een ludieke manier mee op haar Facebookpagina.

De 36-jarige Pattyn heeft alvast haar eigen persbericht geschreven om haar zwangerschap aan te kondigen. De bevalling is voorzien voor september. Het is het tweede kindje voor Pattyn en haar man André Berger. In april 2015 beviel ze van een dochter, Julie.