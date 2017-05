Waarom Macron nu ook weer niet te luid moet juichen

Emmanuel Macron won de Franse verkiezingen met meer dan 65 procent van de stemmen. Toch is het een overwinning in mineur.

Het lijkt een politieke krachttoer zonder voorgaande: een 39-jarige politicus, tot drie jaar geleden een volslagen onbekende, die volgende zondag ingezworen wordt als president van Frankrijk. Hij kreeg daarvoor de steun van 20,6 miljoen Fransen. Maar dat klinkt indrukwekkender dan het eigenlijk is.

Liefst één op de vier kiesgerechtigde Fransen bleef gisteren immers thuis. Het is van 1969 geleden dat er nog een afwezigheidsgraad van meer dan 25 procent was. Links Frans keerde het centrumrechtse duel tussen Georges Pompidou en Alain Poher toen massaal de rug toe, en ook nu bleken veel aanhangers van de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon de stembus te mijden. Voorts bleken de 18-24 jarigen (34 procent) en de werklozen (35 procent) bij de grootste afwezigen

Van zij die wél gingen stemmen, stemde maar liefst 8,9 procent (4,2 miljoen Fransen) blanco of ongeldig. Dat geeft volgens onze redacteur een idee van de desillusie bij veel Fransen. Al deze cijfers opgeteld, is de conclusie dat Macron eigenlijk slechts met de steun van 43 procent van de Fransen president wordt.

Vooral niét Le Pen

Maar Franse media en peilingbureaus kijken ook naar de redenen voor een stem op Macron. Daarbij stelt men vast dat een meerderheid (43 procent) een bolletje inkleurde omdat men tegenkandidaat Marine Le Pen vooral niét in het Elysée wou zien belanden. Op de tweede plaats (33 procent) staat Macrons onafhankelijkheid van de traditionele Franse politiek, gevolgd door ’s mans programma (16 procent) en zijn persoonlijkheid (8 procent).

Voorts kan er niet naastgekeken worden dat 11 miljoen Fransen voor het Front National hebben gestemd. Dat is een record voor de partij van Marine Le Pen. In amper 15 jaar kon ze haar aanhang verdubbelen, en tegenover de eerste stemronde kwamen er ook nog eens 3 miljoen stemmen bij.

Een laatste cijfer dat uit een Ipsos-peiling naar boven komt, is hoe 61 procent van de Fransen Macron liever geen absolute ‘presidentiële meerderheid’. In het verleden lagen de resultaten van de Franse parlementsverkiezingen (dit jaar op 11 en 18 juni) in de lijn van de presidentsverkiezingen, maar het is nog maar de vraag of dat voor Macron ook het geval zal zijn.