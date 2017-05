Michel feliciteert Macron: ‘Opportuniteit voor Europa’

Premier Charles Michel heeft zondag Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn verkiezing tot president van Frankrijk. Hij noemt de verkiezing van de pro-Europese centrumkandidaat ‘een duidelijke overwinning voor de verwerping van een project dat erin bestaat op zichzelf terug te plooien en Europa de rug toe te keren’.

‘Dit is niet alleen een overwinning in de Franse presidentsverkiezingen, het is vanavond in de eerste plaats een duidelijke overwinning voor de verwerping van een project dat erin bestaat op zichzelf terug te plooien en Europa de rug toe te keren’, reageert Michel. ‘Na de overwinning van Mark Rutte in Nederland en de nederlaag van UKIP bij de lokale verkiezingen in Groot-Brittannië kiest nu ook Frankrijk voor een project dat gericht is op een beter Europa.’

Volgens de premier moet de overwinning van Macron ‘een kans zijn om alle mensen van goede wil te verenigen om het Europese project nieuw leven in te blazen’. ‘Europa vormt een politieke en strategische troef. Het moet opnieuw een echte meerwaarde worden voor onze medeburgers. We moeten de nauwe samenwerking tussen onze beide landen ook voortzetten en versterken met het oog op de veiligheid en de strijd tegen terrorisme’, aldus Michel.

Michel ontmoette Macron reeds en praatte al met hem over de toekomst van de Europese Unie. ‘Ik nodig Emmanuel Macron uit voor een officieel bezoek in Brussel of Parijs om een aantal voorstellen formeel te concretiseren om het Europese project, dat voor talrijke uitdagingen staat, te bevestigen en te versterken’.

Ook andere politici reageren

Ook andere Belgische politici reageren intussen. Volgens MR-voorzitter Olivier Chastel is de zege van Macron ‘een overwinnning van het optimisme, de toekomst, de openheid en pro-Europese waarden op het pessimisme, de nostalgie naar een verbeeld verleden, het terugtrekken in de eigen identiteit en de verwerping van de andere’.

Zijn PS-collega Elio Di Rupo spreekt van een ‘opluchting voor alle progressieve krachten’ en ‘een overwinning van de democratische waarden op de brutaliteit en haat’. Wel wijst de vroegere premier erop dat de score van het extreemrechtse Front National alle verantwoordelijke Europese politici moet herinneren aan hun verantwoordelijkheid. ‘We moeten overal een dam opwerpen tegen extreemrechts en zijn stinkende ideeën’.

Aan Nederlandstalige kant tweette CD&V-voorzitter Wouter Beke al over de verkiezingsoverwinning van Macron. ‘Emmanuel Macron dus. Goede zaak voor de Fransen. Maar ook voor ons land. Mensen zoeken heil bij politieke midden’, meent Beke. ‘Na Luxemburg, België en Nederland, kiest nu ook Frankrijk voor een liberale, optimistische en Europese toekomst’, zo tweette zijn liberale collega Gwendolyn Rutten.

Een ander geluid weerklinkt bij Vlaams Belang, dat Le Pen steunde. ‘Meer dan 1 op 3 Fransen stemden op Marine Le Pen ondanks strijd van 1 tegen allen. Chapeau! Vive Marine Le Pen!’, zo tweette partijvoorzitter Tom Van Grieken. De partij wijst erop dat ze elf miljoen stemmen kreeg. ‘Nooit eerder kozen zoveel Fransen voor een kandidaat van sociaal-patriottisch rechts. Het signaal naar Brussel en Straatsburg is oorverdovend.’