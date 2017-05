Maradona is opnieuw trainer

Diego Maradona keert terug op het voetbalveld. De Argentijnse vedette wordt trainer bij Fujairah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft de club, die uitkomt op het tweede niveau in de Emiraten zondagavond bekendgemaakt. Maradona was voor het laatst trainer bij een andere club in de Emiraten, Al-Wasl. Die functie bekleedde hij van september 2011 tot juli 2012. Daarvoor was hij van 2008 tot 2010 bondscoach van Argentinië.