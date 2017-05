Zaterdagavond is oud-motorcrosser Jef Teeuwissen op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. De Kempenaar was één van de grote rivalen van de andere Belgische motorcrosslegendes Joël Robert en Roger De Coster.

Jef Teeuwissen was vooral succesvol in de jaren 1960 en toonde zich een specialist op zanderige omlopen, wat hem de bijnaam “Koning van het zand” opleverde. Een andere bijnaam was “Rubberman”, omwille van de acrobatische posities die hij innam op zijn motor. Teeuwissen werd twee keer Belgisch kampioen in de 500 cc (1965 en 1967) en vier keer vicekampioen (1963, 1964, 1966 en 1970).

Het hoogtepunt in zijn carrière kende Teeuwissen toen hij in 1969 de Motorcross Der Naties won in het Britse Farleigh Castle aan de zijde van Roger De Coster, Sylvain Geboers en Joël Robert. Teeuwissen was de minst bekende van het viertal - de andere drie waren regerend wereld- of vicewereldkampioen - maar het was wel Teeuwissen die België uiteindelijk de nipte zege schonk door in de allerlaatste ronde de tweede plaats te veroveren.