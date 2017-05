Degrendele sprint naar derde stek in Frankrijk

Onze landgenote Nicky Degrendele heeft een derde plaats behaald in de sprint tijdens een pistemeeting van de Coup de France in Le Mans. De zege ging naar de Française Mathilde Gros die het haalde voor haar landgenote Sandie Clair.

Degrendele zette een tijd neer van 12:01, terwijl de chrono voor de eerste plaats 11:62 bedroeg. In diezelfde reeks - er was geen aparte wedstrijd voor meisjes junioren - sprintte Yentl Nys naar een negende en laatste plek bij de elite.

Ayrton De Pauw keert dan weer huiswaarts met een negende stek in de sprint. Ook bij de mannen was een Fransman daar aan het feest. Het was Sébastien Vigier die zich de snelste toonde voor zijn landgenoot Quentin Lafargue. Het brons ging naar Paul Nichols. Een andere Belg, Gérald Nys eindigde als 20ste in de sprint. Junior Thibo Destatsbader werd 28ste in diezelfde reeks.

Bij de vrouwen ten slotte werd juniore Noa Selosse achtste in de scratch voor vrouwen elite die op naam kwam van Clara Copponi, voor Valentine Fortin en Marine Cloarec.