Emmanuel Macron heeft Marine Le Pen verslagen in de Franse presidentsverkiezingen. De 39-jarige politicus wordt de nieuwe president van Frankrijk.

Emmanuel Macron van het links-liberale En Marche! heeft zijn favorietenrol waargemaakt. In de eerste ronde kwam hij al uit voor Le Pen, de presidentskandidate van het extreemrechtse Front National. Nu heeft hij volgens de eerste voorlopige resultaten de tweede ronde met 65,5 procent van de stemmen gewonnen. Le Pen zou 34,5 procent halen.

De opkomst van de verkiezingen lag wel historisch laag. Rond 17 uur lag de participatiegraad op ongeveer 65 procent. In 2012 was dat nog 72 procent. Bovendien zou zowat tien procent van de kiezers blanco of ongeldig hebben gestemd. Als die cijfers kloppen, gaat het om een nieuw record.

Le Pen heeft haar nederlaag toegegeven en heeft Emmanuel Macron in haar speech gefeliciteerd. Maar ze blikt nu vooruit naar de parlementsverkiezingen van volgende maand. Macron, die nog nooit verkozen is, drie jaar geleden nog totaal onbekend was en de jongste president van Frankrijk ooit wordt, staat daarmee al meteen voor een nieuwe uitdaging. Een meerderheid halen in het parlement is erg belangrijk voor de nieuwe president om zijn plannen te kunnen doorvoeren. Maar Macron heeft geen partij maar een beweging. En die is nog maar een jaar oud. Voldoende zetels krijgen wordt dus een aartsmoeilijke opdracht.

Zware taak

De nieuwe president staat voor een loodzware taak. Na de eerste ronde, waarbij de traditionele partijen aan de kant zijn geschoven, was duidelijk dat de Franse kiezers naar vernieuwing snakten. Maar de uitslag legde een diep verdeeld Frankrijk bloot. Een deel van de Fransen smeekt om een betere culturele en economische bescherming om de Franse identiteit en het sociaal model te beschermen, een ander deel kijkt optimistisch en vol zelfvertrouwen naar de wereld.

De opvolger van François Hollande erft daarbovenop een land in de economische lappenmand. Macron heeft Marine Le Pen nu van de macht kunnen houden. Maar als niets fundamenteels verandert, lukt het in 2022 misschien wel. Macron heeft de verkiezingen overtuigend gewonnen, maar extreemrechts heeft nog nooit zoveel stemmen gehaald in Frankrijk.