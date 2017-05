Litouwen is opnieuw te sterk voor Red Wolves in kwalificatiewedstrijd EK handbal

De Red Wolves hebben ook hun vierde kwalificatiewedstrijd op weg naar het EK handbal van 2018 in Kroatië niet kunnen winnen. In Litouwen verloren ze Belgische handbalmannen met 33-28.

De Belgen pasten ook in Litouwen hun geliefkoosde tactiek toe, waarbij ze hun doelman inruilden voor een extra veldspeler, maar kregen al snel het deksel op de neus. De Litouwse verdediging stond goed opgesteld en profiteerde meermaals van balverlies en foute passes, waardoor ze tot 9 doelpunten uitliepen. Iets voorbij het kwartier stond het 12-3. De overtaltactiek werd dan opgeborgen, waardoor de Belgen meer in de wedstrijd kwamen. In het tweede kwartier van de eerste helft liep het verdedigend iets minder voor Litouwen en de Belgen konden hun achterstand bij de rust verkleinen tot 18-11.

In het begin van de tweede helft hadden de Litouwers moeite met de Belgische verdediging en sloop er heel even twijfel in de groep. De thuisploeg had bijna vier minuten nodig om te scoren. Onder impuls van Thomas Bolaers en Damian Kedziora knokten de Red Wolves zich terug in de wedstrijd en verkleinden ze de kloof tot 4 goals, 20-16. De Belgen konden die goede lijn echter niet doortrekken en al snel liep Litouwen opnieuw 8 doelpunten uit tot 26-18. In de laatste 10 minuten scoorde Nathan Bolaers 4 keer maar het mocht niet baten. Litouwen wint na de heenwedstrijd eerder deze week in Leuven ook de terugwedstrijd en komt samen met Frankrijk aan de leiding in groep 7.