David Goffin vlot naar tweede ronde in Madrid

David Goffin (ATP 10) heeft zich zondag geplaatst voor de tweede ronde van het prestigieuze Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/5.439.350 euro).

In de openingsronde rekende negende reekshoofd Goffin in twee sets af met de Rus Karen Khachanov (ATP 42): 6-2 en 7-6 (10/8) na 1 uur en 42 minuten. Voor de 26-jarige Goffin en de 20-jarige Rus was het al de derde keer dit jaar dat ze tegenover mekaar stonden. De stand is nu 2-1 in het voordeel van de Luikenaar. Goffin haalde het in Indian Wells, maar in Barcelona bleek Khachanov eind april op gravel te sterk voor onze landgenoot.

In de tweede ronde neemt Goffin het komende week op tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 70) en de Duitser Florian Mayer (ATP 50). Met Steve Darcis staat er nog een tweede Belg op de hoofdtabel in Madrid. De 33-jarige Luikenaar staat er in de openingsronde tegenover een kwalificatiespeler. Bij winst wacht in de tweede ronde met Dominic Thiem (ATP 9) het achtste reekshoofd. De 23-jarige Oostenrijker is ‘bye’ in de eerste ronde.

Darcis is de laatste maanden uitstekend bezig en is opgeklommen naar de 49e plaats op de ATP-ranking. Hij nadert op zijn 33e stilaan zijn beste notering uit 2008. Toen klom Darcis tot plaats 44.