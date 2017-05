Plein waar Macron zou vieren ontruimd

Het binnenplein van het Louvre in Parijs is ontruimd omwille van veiligheidsredenen. Er zou een alarm zijn, zo luidt het. Meer informatie is echter nog niet bekend. De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron zou er vanavond zijn aanhangers toespreken.

Veel informatie over de ontruiming is nog niet bekend. Volgens de politie was er geen onmiddellijke oorzaak voor bezorgdheid en gaat het om een standaardmaatregel die genomen wordt bijvoorbeeld bij het vinden van een verdacht pakje. Volgens persagentschap AP zou een snuffelhond van de politie een 'verdachte' batterij van een camera hebben geroken.

In Frankrijk is nog steeds de noodtoestand van kracht. Er zijn vandaag ook extra strenge veiligheidsmaatregelen van kracht om aanslagen te voorkomen tijdens de presidentsverkiezingen.