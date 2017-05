Frankrijk verbiedt houden van dolfijnen in gevangenschap

Frankrijk verbiedt het fokken van dolfijnen en orka’s in gevangenschap. Het is ook niet langer toegestaan om walvisachtigen, dolfijnen en bruinvissen te houden. ‘Een grote overwinning’, klinkt het bij dierenactivisten.

Ségolène Royal, de Franse minister van Milieu, tekende woensdag een eerste versie van de nieuwe, verstrengde wet. Ze heeft de regels echter verder aangescherpt omdat bleek dat sommige dieren gedrogeerd worden.

Door de nieuwe regels wordt ook het directe contact tussen zeedieren en publiek verboden, evenals het zwemmen met dolfijnen. De bassins moeten tenslotte ook veel groter worden.

De parken krijgen zo’n zes maanden tijd om zich aan de nieuwe, verstrengde regels aan te passen. Binnen de drie jaar moeten ze hun bassins ook aan de nieuwe standaarden aanpassen. Het ministerie maakt een uitzondering voor orka’s en tuimelaars die momenteel al in gevangenschap leven. De dierenparken hoeven die dieren niet vrij te laten.

Verschillende dierenrechtenorganisaties hopen dat dit het einde is van de shows met dolfijnen of orka’s in Franse parken en noemen de beslissing van Royal ‘een historische Franse zege’. De dierentuinen zijn verrast. De nieuwe wet slaat volgens hen ‘in als een bom’.