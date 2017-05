Van Quickenborne: ‘Ik begrijp Homans echt niet’

Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) begrijpt niet waarom Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) geen moskeeën meer wil erkennen. Dat zegt hij in een interview met De Zondag. ‘Hoe kan je dit nu uitleggen aan moslims die het goed menen?’

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil voorlopig geen moskeeën meer erkennen. Ze zegt dat ze te weinig informatie krijgt over de werking van die gebedshuizen terwijl ook de provincies vragen hebben over hun rol. ‘Ik wil die niet erkennen als ik niet voldoende informatie heb. Ik sluit geen compromissen als het over veiligheid gaat’, zo verdedigt Homans haar standpunt.

‘Ik begrijp Homans echt niet. Die erkenning is een belangrijk instrument voor goede moskeeën’, reageert Van Quickenborne in De Zondag. ‘Ik zie dat in mijn stad. Het moskeebestuur hier is onlangs volledig vernieuwd. Dat zijn nu allemaal mensen die goed geïntegreerd zijn en Nederlands spreken. Ze hebben een prima erkenningsdossier klaar, maar krijgen nu te horen dat ze geen kans maken. Dat is problematisch.’

‘Als je niets erkent, zet je correcte moskeeën op dezelfde lijn als radicale moskeeën. Kijk, de moslimgemeenschap in Kortrijk, die zowat vijfduizend mensen telt, kent mij zeer goed. Zij weten dat ik niet tolereer dat godsdienst boven de staat komt te staan. Maar zij vragen in ruil, en terecht, een perspectief, het gevoel dat ze aanvaard worden als ze zich daaraan houden. En dat krijgen ze niet. Ik weet dat mijn collega’s van N-VA in Kortrijk dat ook betreuren.’