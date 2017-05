82 schoolmeisjes bevrijd van Boko Haram

De Nigeriaanse president heeft bevestigd dat terreurgroep Boko Haram 82 meisjes die in 2014 ontvoerd werden uit hun school in Chibok heeft vrijgelaten. In ruil daarvoor werden een aantal Boko Haram-leden vrijgelaten uit de gevangenis.

‘Na lange onderhandelingen hebben onze veiligheidsdiensten deze meisjes teruggenomen, in ruil voor een aantal verdachten van Boko Haram die vastgehouden werden door de autoriteiten’, klonk het in een verklaring van het kabinet van president Muhammadu Buhari op Facebook.

Het kabinet van de president uitte ook de ‘diepe dankbaarheid’ van de president voor de partijen die hielpen de vrijlating te bekomen, onder meer de Zwitserse regering, het Internationaal Comité van het Rode Kruis en andere lokale en internationale ngo’s. De vrijgelaten meisjes zullen zondag aankomen in Abuja, en ontvangen worden door de president, klonk het nog.

Van de 276 schoolmeisjes die in 2014 ontvoerd werden, konden er 57 enkele weken later ontsnappen. In oktober vorig jaar liet de islamistische terreurgroep 21 meisjes vrij. Ook toen waren de Zwitserse regering en het Internationaal Comité van het Rode Kruis betrokken bij de onderhandelingen.