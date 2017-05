Steven Casteele (KKS) en Ferahiwat Gamachu (RFCL) hebben zich zaterdag op de atletiekpiste in Ninove tot Belgisch kampioen op de 10.000 meter gekroond. Casteele liet in 29:21.32 Nick Van Peborgh (29:21.40) amper acht honderdsten achter zich. Pierre Denays werd in 30:02.11 derde.