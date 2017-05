Het Amerikaanse gerecht heeft de vervolging gestopt van twee jonge migranten die beschuldigd werden van verkrachting van een schoolmeisje. De affaire was door het Witte Huis aangegrepen om de strijd tegen illegale immigratie te rechtvaardigen.

De 17-jarige Jose Montano en de 18-jarige Henry Sanchez-Milian werden in maart beschuldigd van de verkrachting van een 14-jarig meisje in de toiletten van een school. Vrijdag besloot een openbare aanklager in de staat Maryland echter de vervolging stop te zetten bij gebrek aan bewijs. ‘De feiten strookten niet met de oorspronkelijk weerhouden aanklachten’, zei hij.

Het hele voorval zou ontsnapt zijn aan de aandacht van de nationale pers, ware het niet dat Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, het fait divers had opgerakeld om de harde aanpak van illegale migratie door president Donald Trump te verdedigen. ‘Dergelijke tragedies verklaren waarom de president de strijd tegen illegale immigratie zo belangrijk vindt’, zei Spicer.

De diensten van de openbare aanklager gaven wel aan dat Sanchez-Milian nog wordt vervolgd voor het bezit van pedopornografie, als gevolg van beelden die op zijn smartphone werden gevonden. Meer informatie wilden ze niet kwijt. Volgens de verdediging van de jongeman gaat het om beelden die het schoolmeisje welwillend had gedeeld met Sanchez-Milian, die ze vervolgens had doorgestuurd naar Montano. Zijn dossier is overgemaakt aan de jeugdrechter, maar de aanklager wou niet verduidelijken om welke redenen.