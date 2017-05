STVV komt mee aan de leiding in Play-off 2A

STVV heeft maximaal geprofiteerd van de nederlaag van KV Mechelen tegen Waasland-Beveren. De Limburgers wonnen met het kleinste verschil van Standard: 1-0 na een doelpunt van Pieter Gerkens. Door deze zege komt STVV naast KV Mechelen aan de leiding in Play-off 2A. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Bij STVV voerde trainer Leko één wissel door in vergelijking met de verloren wedstrijd tegen KV Mechelen. Wolke Janssens moest op de bank plaatsnemen, Igor Vetokele begon in de basis. Bij Standard haakte een zieke Orlando Sa af, hij werd vervangen door Bolingi.

De thuisploeg begon enthousiast aan de match, maar Standard-doelman Gillet hield Gerkens en Vetokele van een doelpunt. Standard zette daar enkel een knappe knal van Belfodil tegenover, maar de Algerijn kwam niet tot scoren. Daarna verzandde het spel en kregen we niet echt meer goed voetbal te zien in de eerste helft.

Aan het begin van de tweede helft kwam Jonathan Legear in de plaats van Mathieu Dossevi, maar dat leverde aanvankelijk weinig beterschap op. STVV bleef de betere ploeg, de vinnige Vetokele zorgde voor gevaar maar miste een kwartier voor tijd dé kans op de 1-0. Aan de overkant trapte Luyindama bijna meteen daarna tegen de paal.

Nu kwam er eindelijk wat vuur in de partij, na een goede actie kon Vetokele niet afwerken. Pieter Gerkens stond echter op de goede plaats om de bal in de rebound binnen te duwen: 1-0 met nog 14 minuten op de klok. Het ene doelpunt bleek meteen de goeie, Standard lukte er niet meer in om de gelijkmaker te scoren en moest met lege handen terug richting Luik. De Rouches blijven laatste in 2A met 5 punten uit 7 matchen, STVV komt naast KV Mechelen op de eerste plaats in de groep.