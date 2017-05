Premier Michel: geen Turks referendum over doodstraf op Belgische bodem

België is niet zinnens om Turken op Belgisch grondgebied te laten deelnemen aan een eventueel Turks referendum over de herinvoering van de doodstraf. ‘Ik zal dit niet tolereren’, zo heeft premier Charles Michel zaterdag verklaard aan de RTBF. ‘Dat is in mijn ogen een onaanvaardbaar onderwerp’.

Michel gaf aan dat België ‘de juridische mogelijkheden’ zou onderzoeken om de organisatie van zo’n referendum op Belgisch grondgebied te verhinderen. Zaterdag hadden de Vlaamse coalitiepartners van de premier al unisono aangegeven dat ze niet willen dat Turken in België deelnemen aan een eventuele volksbevraging.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelde al meermaals een referendum over de herinvoering van de doodstraf in het vooruitzicht. Erdogan won vorige maand ook al een referendum dat zijn presidentiële macht gevoelig uitbreidt. Onder de in het buitenland wonende Turken bleek de steun voor de machtsuitbreiding van de president nergens groter dan in België.