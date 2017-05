Waasland-Beveren houdt Play-off 2 spannend

Waasland-Beveren heeft de verplaatsing naar KV Mechelen winnend afgesloten. Het eindigde in Mechelen 1-3, na twee doelpunten en een assist van matchwinnaar Zinho Gano. Voor Waasland-Beveren is het al de derde zege buitenshuis in deze Play-off 2. Het houdt zo groep A spannend, want KV Mechelen raakt zo mogelijk zijn leidersplaats weer kwijt. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

De aanwezige toeschouwers zagen een flauwe eerste helft in het AFAS Stadion. Op het halfuur kopte Waasland-Beveren aanvaller Gano echter iedereen wakker, met een rake kopbal zette hij Waasland-Beveren op een 0-1 voorsprong. Een eerste echte doelkans zorgde dus meteen voor een doelpunt, maar dat noopte thuisploeg KV Mechelen niet tot een betere vertoning in de eerste helft. De fiere leider in Play-off 2A ging de rust in met een 0-1 achterstand en moest dus beter voor de dag komen in de tweede helft.

Ongelukkige owngoal

Terwijl de kaarten in Play-off 2B al geschud lijken, heeft KV Mechelen de overwinning in groep A namelijk nog niet beet. Met STVV op vinkenslag kon Malinwa dan ook beter winnen. Dat zorgde al na één minuut in de tweede periode voor een grote kans, maar Nicolas Verdier zag een grote kans nog gekeerd worden door doelman Goblet.

Een sterk spelende Zinho Gano kreeg nog voor het uur de kans om de wedstrijd helemaal dood te maken, maar besloot in de schoot van Coosemans. Mechelen leefde nog, en kwam zelfs helemaal terug in de match na een pijnlijke owngoal van Valtteri Moren. Die duwde de bal ongelukkig met het scheenbeen tegen de netten: 1-1 voor KV Mechelen en alles te herdoen voor Waasland-Beveren.

Gesel Gano

Lang hoefden de bezoekers echter niet te wachten, want drie minuten later zorgde een ontketende Zinho Gano opnieuw voor de Wase voorsprong. Met een simpele tik verschalkte hij doelman Coosemans van dichtbij. KV Mechelen was nu eindelijk wakker en belegerde het doel van Goblet, maar een doelpunt vloeide daar niet meer uit voort. Al had de bal altijd op de stip gemoeten nadat Goblet de ingevallen Osaguona tegen de grasmat duwde...

Een Mechelse goal viel niet meer, aan de overkant liep Steeven Langil er iedereen af en schotelde Jens Cools op een presenteerblaadje de 1-3 eindstand aan. Zo blijft Play-off 2A spannend, Waasland-Beveren springt over Lierse naar een vierde plaats en nadert tot op 4 punten van leider KV Mechelen. Die moet straks mogelijk Union of STVV naast zich dulden op de eerste plaats.