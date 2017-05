'Ik heb de grappen, Trump heeft de nucleaire lanceringscodes'

De Amerikaanse toezichthouder op de media gaat schunnige grappen van talkshowhost Stephen Colbert over president Donald Trump onderzoeken. In een monoloog tijdens zijn ‘Late Show’ zei Colbert de voorbije week onder meer dat de mond van Trump enkel goed is voor orale seks met de Russische president Vladimir Poetin.

Trump is al langer een van de favoriete schietschijven in laatavondprogramma’s op de Amerikaanse televisie, maar de tirade van Colbert schoot bij heel wat aanhangers van de Republikeinse president toch in het verkeerde keelgat. Onder de hashtag #FireColbert vroegen ze het ontslag van de talkshowhost. Verschillenden onder hen dienden een klacht in bij de FCC (Federal Communication Commission). Ook bij zender CBS kwamen klachten binnen over het schunnige karakter van de grappen.

Voorzitter Ajit Pai van de FCC bevestigde zaterdag dat er heel wat klachten over Colbert waren binnengelopen. Zijn commissie gaat de feiten onder de loep nemen. ‘We gaan de wet toepassen en actie ondernemen’, zo verzekerde hij. Colbert weigert intussen zijn excuses aan te bieden: ‘Ik heb de grappen, hij heeft de nucleaire lanceringscodes, dus het is een eerlijk gevecht.’ De gastheer van het praatprogramma erkende dat bepaalde woorden in zijn discours misschien harder overkwamen dan de bedoeling was, maar ‘als ik de kans weer krijg, zou ik het weer doen.’