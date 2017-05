Pavlyuchenkova verslaat Schiavone in finale WTA Rabat

Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-16) heeft zaterdag het WTA-toernooi van Rabat (250.000 dollar) op haar palmares gebracht. In de finale versloeg ze de Italiaanse veterane Francesca Schiavone (WTA-100) in 1 uur en 43 minuten met tweemaal 7-5. De 25-jarige Russin was eerste reekshoofd op het gravel in de Marokkaanse hoofdstad.

In haar vijftiende WTA-finale veroverde Pavlyuchenkova een tiende titel, de tweede dit seizoen. In april was ze al de beste in Monterrey. De 36-jarige Schiavone, voormalig nummer vier van de wereld, zit aan acht titels. In Rabat plaatste ze haar naam in 2013 op de erelijst.