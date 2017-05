Pablo Carreno voorbij David Ferrer naar finale ATP Estoril

Pablo Carreno Busta (ATP-21) heeft zich zaterdag als eerste voor de finale van het ATP-toernooi van Estoril geplaatst. De 25-jarige Spanjaard, eerste reekshoofd op het Portugese gravel, ontdeed zich in 1 uur en 21 minuten met tweemaal 6-3 van zijn tien jaar oudere landgenoot David Ferrer (ATP-31).

In de tweede halve finale geeft het Luxemburgse derde reekshoofd Gilles Muller (ATP-29) de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-66) partij.

Zondag staat Carreno Busta in zijn zesde ATP-finale, van de vorige vijf won hij er twee: vorig jaar in Winston-Salem en Moskou. In Estoril moest hij vorig jaar in de finale de duimen leggen voor zijn landgenoot Nicolas Almagro (ATP-86). Dit jaar was hij al runner-up in Rio de Janeiro.