Manon De Roey is zaterdag in het Zwitserse Gams 22e geworden in het VP Bank Ladies Open (Let Access Series/40.000 euro). Met een derde ronde in 76 slagen bracht ze haar eindtotaal op 223, zeven over par.

De 25-jarige Antwerpse putte op haar eerste negen holes twee birdies en een eagle weg, waartegen ze twee bogeys op haar kaart moest schrijven. Dat bracht haar even in de top tien. Op haar laatste negen holes moest ze echter nog vier bogeys en een dubbele bogey incasseren, waarna ze uiteindelijk een scorekaart binnenbracht van vier over par. Toch verbeterde ze haar positie in het eindklassement nog aanzienlijk. Na de tweede ronde stond ze nog 39e.

De overwinning was voor de Finse Linda Henriksson, die het met haar eindscore van 212, vier onder par, één slag beter deed dan de Russische Nina Pegova en de Engelse Meghan MacLaren.

Eindstand:

1. Linda Henriksson (Fin) 212=72-68-72 -4

2. Nina Pegova (Rus) 213=70-70-73

. Meghan MacLaren (Eng) 213=68-70-75

4. Jenny Haglund (Zwe) 215=69-71-75

5. Valdis Thora Jonsdottir (IJs) 216=70-71-75

...

22. Manon De Roey (Bel) 223=74-73-76