Twee Belgen hebben zaterdag deelgenomen aan de vierde manche van de Wereldbeker floretschermen in Sint-Petersburg. Hans Joachim Lecocq (FIE 187) en Miguel Navas (FIE 273) wisten beiden de eerste groepsfase door te komen, maar sneuvelden in hun laatste kwalificatiewedstrijd.

De 25-jarige Lecocq, als 97e geplaatst in Sint-Petersburg, won vier van zijn zes groepswedstrijden. In de laatste kwalificatiewedstrijd ging het echter mis. De Australiër Lucas Webber (FIE 137) was met 15-13 te sterk. Lecocq beëindigde de Wereldbekermanche zo als 77e.

Belgisch kampioen Navas, als 120e geplaatst, kon in drie van zijn zes groepswedstrijden zegevieren, maar moest eveneens in de laatste kwalificatiewedstrijd de duimen leggen. De Japanner Toshiya Saito (FIE 50) haalde met 15-6 de overhand. De 22-jarige Navas eindigde zo als 99e.