Picqué: ‘Brussel niet veranderen in opeenhoping Vlamingen en Walen’

Op de officiële receptie voor de start van de Brusselse Irisfeesten heeft voorzitter Charles Picqué van het Brussels Parlement zaterdagmiddag het belang van Brussel in België beklemtoond. De parlementsvoorzitter pleitte voor samenhorigheid over de gewestgrenzen heen.

De opkomst van het nationalisme in Europa was ook in de toespraak van Picqué een onderwerp dat niet onaangesneden bleef. De PS’er benadrukte dat de gewesten onderling als goede buren moeten samenleven. Van verdeeldheid wil Picqué niet weten.

‘Het Brusselse Gewest bestaat en is een niet te ontkennen feit. Ze zal zich morgen niet in een staat van gedeelde soevereiniteit veranderen, in een opeenhoping van Vlamingen of Walen, door barrières te plaatsen tussen de Franstaligen en Nederlandstaligen’, stelde Picqué. Een uitspraak die gevolgd werd door een applaus, én een verwijzing die naar de Brusselkeuze van N-VA lonkt.

N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche was niet gediend met de uitspraken van voorzitter Picqué. ‘De manier waarop hij het voorstelt, vind ik gewoon misleiding’, reageerde Van den Driessche. ‘De Brusselkeuze staat los van elke taalaanhorigheid of wat dan ook en dat staat ook duidelijk zo vermeld. Vergelijk het met Nederlandstalig onderwijs waar 75 à 80 procent van de kinderen anderstalig zijn. De Brusselkeuze is een solidariteit vanuit Vlaanderen naar Brussel voor diegenen die willen aansluiten bij ons systeem.’