De Bolle mikt op meest prestigieuze politiejob in Europa

Catherine De Bolle, de grote baas van de federale politie, is kandidaat om aan het hoofd te komen van Europol, de overkoepelende politiedienst waarvan alle EU-landen deel uitmaken.

In januari 2018 verstrijkt het mandaat van de huidige Europol-directeur, de Brit Rob Wainwright. De Bolle mikt nu op die job. De ondersteunende politiedienst helpt de EU-landen om op gecoördineerde wijze de zware internationale misdaad te bestrijden – drugs-, mensen- en wapenhandel maar ook terrorisme.

De functie van directeur (met standplaats Den Haag) wordt gezien als de meest prestigieuze job die een politieman/vrouw in de EU kan bekleden. De jongste jaren heeft de functie alleen maar aan belang gewonnen, vooral door de recente IS-aanslagen in Europa.

De Bolle is al lid van de raad van bestuur van Interpol en heeft daardoor ervaring in internationale politiesamenwerking.

Haar mandaat als commissaris-generaal van de Belgische federale politie werd in oktober vorig jaar nog voor vijf jaar verlengd. Toch ziet De Bolle haar eventuele verhuizing naar Europol helemaal niet als vaandelvlucht. ‘Ik doe mijn werk nog iedere dag met heel veel zin en gedrevenheid’, zegt ze. ‘Maar dit is een kans die ik maar één keer in mijn leven krijg.’

De regering steunt de kandidatuur van De Bolle. Zekerheid dat ze de job binnenhaalt, is er nog lang niet. Er zullen ongetwijfeld tegenkandidaten uit andere landen zijn.