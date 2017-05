Tottenham verknalt titeldroom: Chelsea kan over een week kampioen spelen

De titelstrijd in de Premier League lijkt definitief gestreden. Tottenham Hotspur verloor vrijdagavond met 1-0 op het veld van West Ham. De Spurs, die de enige overgebleven uitdager waren van leider Chelsea, kunnen zo maandag op zeven punten achterstand worden gezet. Als de Blues dan thuis winnen van staartploeg Middlesbrough kunnen ze op vrijdag 12 mei kampioen worden door de zege te pakken op West Bromwich Albion.

Geen Mousa Dembélé aan de aftrap bij Tottenham, hij begon verrassend op de reservebank. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen stonden wel aan de aftrap, zij vormden samen het centrale verdedigingsduo. In een bitsige eerste helft met zeer veel harde tackles aan beide kanten werd er niet gescoord. In de 65e minuut werd Londen echter opgeschrikt door een doelpunt van Manuel Lanzini. Jan Vertonghen slaagde er niet in de bal te ontzetten, waardoor de Argentijnse spelverdeler van dichtbij raak kon schieten. Vertonghen werd vervolgens twee minuten later naar de kant gehaald voor Mousa Dembélé, maar de score bleef ongewijzigd.

Het verlies van Tottenham heeft grote gevolgen voor de titelstrijd in Engeland. Leider Chelsea speelt maandag nog thuis tegen Middlesbrough en kan eerste achtervolger Tottenham bij winst op zeven punten zetten. Met daarna nog drie wedstrijden voor de boeg, kan Chelsea zijn zesde landstitel dan al ruiken.

Bekijk hier de stand en de uitslagen in de Premier League.