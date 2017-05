Röhler mag zich op één na beste speerwerper ooit noemen

Op de Diamond League-meeting in het Qatarese Doha heeft de Duitse speerwerper Thomas Röhler vrijdag uitgepakt met een superworp van 93m90. Niemand wierp de afgelopen twintig jaar zo ver. De Amerikaanse spurter Justin Gatlin heeft nog werk. Hij werd pas vierde op de 100 meter. De Nederlandse wereldkampioene Dafne Schippers verloor van de Jamaicaanse olympische kampioene Elaine Thompson op de 200 meter.

Olympisch kampioen Röhler zorgde voor de prestatie van de avond. Zijn 93m90 bij zijn vierde poging leverde hem niet alleen een nationaal record en een Diamond League-record op, het maakt van hem ook de op één na beste speerwerper in de geschiedenis. “Het zal enkele dagen duren voor ik dit besef”, reageerde de Duitser. Alleen de legendarische Tsjech Jan Zelezny, die de vijf beste worpen op zijn naam heeft, deed in het verleden beter. Het wereldrecord van Zelezny staat sinds 25 mei 1996 op 98m48.

De Zuid-Afrikaan Akani Simbine sprintte naar winst op de 100 meter. Hij finishte in 9.99. De Jamaicaan Asafa Powell werd in 10.08 tweede, de Qatarees Femi Ogunode in 10.13 derde en Justin Gatlin in een matige 10.14 pas vierde. “Ik heb in het begin van een seizoen een blessure gehad en heb onvoldoende aan mijn snelheid kunnen werken”, verduidelijkte de olympische vicekampioen. “Ik wou me hier vooral op mijn start concentreren, wat details bijschaven en de wedstrijd uitlopen.”

Het duel tussen Dafne Schippers en Elaine Thompson beloofde vuurwerk, maar Schippers moest heel duidelijk de duimen leggen voor haar Jamaicaanse concurrente. Met felle tegenwind liep Thomspon 22.19, Schippers werd tweede in 22.45. Marie-Josee Ta Lou uit Ivoorkust eindigde als derde in 22.77.

Publiekslieveling Mutaz Barshim bracht voor eigen publiek zijn eigen beste wereldjaarprestatie in het hoogspringen van 2m35 naar 2m36.

Caster Semenya, de Zuid-Afrikaanse olympische kampioene op de 800 meter, toonde zich vroeg op het seizoen eveneens al in goede doen. Ze klokte een toptijd van 1:56.61, ruim goed genoeg voor een beste wereldjaarprestatie. De Kenianen Margaret Wambui (1:57.03) en Eunice Sum (1:58.76) flankeerden haar op het podium. De Ethiopische Genzebe Dibaba, wereldrecordhoudster op de 1.500 meter, werd bij haar debuut op de 800 vijfde in 1:59.37.

