In beslag genomen alcohol spoorloos verdwenen

Sinds de Indiase deelstaat Bihar vorig jaar een alcoholverbod heeft ingevoerd, is het grootste deel van de in beslag genomen alcoholische dranken in rook opgegaan. De agenten beweren dat het goedje is opgedronken door ratten.

Dat schrijft de Engelstalige Indiase krant The Hindu. In Bihar werd in april vorig jaar een alcoholverbod ingevoerd. Vorig jaar werd zo’n 900.000 liter alcohol in beslag genomen.

De uitleg van de agenten werd door de inspecteur op enige scepsis onthaald, temeer daar de drank zich in flessen bevond. Maar volgens de wetsdienaars knabbelden de knaagdieren zich door de kurk om zich lazarus te kunnen zuipen.

Geloofwaardig genoeg, want de inspecteur heeft inmiddels alle politiekantoren in Bihar de opdracht gegeven om ze rattenvrij te maken, onder meer door de alcohol te mengen met rattenvergif. Ook bij de inspecteur knaagde het; hij verordende als extra maatregel ademtests voor de agenten. En wie positief blaast, zal zonder pardon ontslagen worden.

Sinds het invoeren van het alcoholverbod zijn in de noordoostelijke Indiase provincie, die meer dan 100 miljoen inwoners telt, 45.000 mensen opgepakt. Op alcoholmisbruik staan in Bihar straffen tot 10 jaar cel.