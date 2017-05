Carrière van omstreden PS-politica voorbij

De in opspraak gekomen Henegouwse PS-gedeputeerde Annie Taulet zal niet meer opkomen bij federale, regionale, provinciale of lokale verkiezingen. Daarnaast stapt Taulet uit het nationaal bureau van de partij, zo kondigde de PS-afdeling van Mons-Borinage vrijdag aan. Ze zal wel haar huidige mandaat afmaken.

Taulet kwam in februari opspraak door de onthulling dat ze als bevoegde gedeputeerde een stevige forfaitaire vergoeding van 18.000 euro opstreek voor het voorzitterschap van de vzw Centre d’Informatique du Hainaut (CIH). Ze liet toen weten dat alles legaal was verlopen, en dat ze dan ook niet van plan was af te treden.

Maar om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden, sleutelde de PS-afdeling ook aan haar statuten. Voortaan bepalen die dat gedeputeerden en schepenen geen enkele vergoeding meer mogen krijgen voor activiteiten die ze doen in kader van hun functie, ‘of het nu gaat om een paraprovinciale of paracommunale vzw, regie of nv’.

De ophef over Taulet kwam voor de PS erg ongelegen. De partij heeft het hele Publifin-schandaal nog niet verteerd.