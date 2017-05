Macrons geheime wapen: ‘Zonder haar zou ik niet zijn wie ik ben’

Frankrijk heeft na een lange vacature weer een echte eerste dame: Brigitte Trogneux, omnipresente echtgenote, adviseur en ex-leerkracht van Emmanuel Macron, ‘toujours présente et même davantage’.

Ze wijkt geen moment van zijn zijde, wordt toegeroepen op debatten en zou de enige adviseur zijn naar wie Macron echt luisterde tijdens de campagne. De populaire en mediagenieke Brigitte Trogneux is de nieuwe ‘première dame’, en dat is volgens haar geen dag te vroeg. Brigitte zei het onlangs spottend: ‘Het moet 2017 worden, in 2022 zal zijn probleem mijn smoel zijn.’

Macron noemde haar na een toespraak ‘celle sans laquelle je ne serais pas moi’, degene zonder wie ik niet mezelf zou zijn. Hoewel de nieuwe president van Frankrijk intussen al tien jaar gelukkig getrouwd is met Brigitte Trogneux leest hun verhaal als het plot van een liefdesroman.

De nieuwe president was immers pas zestien jaar oud toen hij verliefd werd op zijn latere echtgenote. Zij was toen veertig jaar, moeder van drie kinderen én zijn lerares Frans. De twee werden verliefd toen ze maandenlang samen aan een toneelstuk schreven. Het moet niet gezegd dat hun relatie geen evidente start kende.

‘Ik voelde dat hij de man van mijn leven was, maar het kon niet. Ik heb hem trouwens nooit als een tiener gezien. Hij respecteerde zijn leeftijd niet, dat heeft hij nooit gedaan’, vertelde de nu 63-jarige Trogneux, die intussen ook zeven kleinkinderen heeft.

Foto: AFP

Macron verliet thuisstad Amiens om zijn laatste schooljaar in Parijs te doen. Zijn ouders hoopten zo dat de passie tussen de twee zou doven. Niet dus. Trogneux scheidde van haar man en de twee werden een koppel. ‘Hij overwon al mijn weerstand tegen een relatie op een ongelooflijke manier, met heel veel geduld’, aldus Trogneux.

De voorbije weken voerde Brigitte mee actief campagne voor haar echtgenoot. ‘Ik verberg haar niet’, zei Macron daarover. ‘Ze is hier in mijn leven, ze is er altijd geweest. Ik ben haar zoveel verschuldigd, want ze heeft me mee de mens gemaakt die ik nu ben. En als ik verkozen word... of beter: als wé verkozen worden, dan zal ze er ook zijn, met een rol en een plaats.’

Mevrouw Macron wordt nu officieus ‘première dame’, een statuut dat Frankrijk niet echt kent. Ze zal haar intrek nemen in het Elysée en zal hoogstwaarschijnlijk zelf meerdere rollen op zich nemen: ze liet zich al ontvallen dat ze wel enkele ideetjes had over onderwijs. Haar belangrijkste taak zal waarschijnlijk toch die van gastvrouw zijn. In die rol heeft ze de ‘plicht’ om Franse elegantie te belichamen.