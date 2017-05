Bergbeklimster 4 dagen vast op 4.000 meter hoogte

Een reddingsteam heeft Natalia Martínez afgelopen nacht van Mount Logan gehaald, de hoogste berg van Canada. De Argentijnse bergbeklimster zat daar vast nadat een aardbeving maandag lawines had veroorzaakt.

Martínez was vorige week begonnen aan een poging om solo de 5,959 meter hoge Mount Logan in het Canadese Yukom te beklimmen. Maandag was ze tot op 3.900 meter hoogte gevorderd, toen een aardbeving met een magnitude van 6.2 in Yukon en Alaska roet in het eten gooide.

De aardbeving lokte lawines uit, en de plaats waar Martínez haar tent had opgesteld, werd bedolven onder de sneeuw en het gletsjerijs van hogerop. Alsof dat nog niet erg genoeg was, vond er een paar uur later een tweede aardbeving plaats, deze keer met een magnitude van 6.3.

Martínez had zich verschanst in haar tent en hield niets over aan de lawines. Ze zat echter wel vast. Er stond enorm veel wind, waardoor het onmogelijk was voor de bergbeklimster om een vuur aan te maken en eten warm te maken of sneeuw te versmelten tot drinkwater. Door het slechte weer was het ook niet mogelijk voor een helikopter om haar op te pikken.

Donderdagnacht waren de weertoestanden echter voldoende verbeterd, en kon een reddingsteam Martínez ophalen. De bergbeklimster werd daarop naar een basis aan Kluane Lake gebracht.