Ook na hoger beroep geen sanctie voor Lierse- trainer Fred Vanderbiest

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag beslist niets te weerhouden ten aanzien van Liersetrainer Fred Vanderbiest, die zich na het beroep ingesteld door het Bondsparket opnieuw moest verantwoorden voor vermeende communicatie vanuit de tribunes op de eerste speeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League.

De T1 van de Pallieters was geschorst voor de thuismatch tegen Standard (1-0) in Play-off 2a, maar zou de regels op het verbod tot communicatie omzeild hebben. Volgens de aanwezige Match Delegate stuurde Vanderbiest tot tweemaal toe een scout naar de dug-out om richtlijnen te geven aan T2 Chris Janssens. SK Lierse stelde op tv-beelden echter vast dat het de geschorste kapitein Thomas Wils was die instructies van de hoofdscout doorspeelde aan de technische staf. De Geschillencommissie gaf daarom geen gehoor aan de vordering van het Bondsparket (één week schorsing en 200 euro boete) en besliste niets te weerhouden tegen Vanderbiest. Het Bondsparket tekende beroep aan, maar ving dus opnieuw bot.

“Vanderbiest herhaalt niets gezegd te hebben tegen de scout. Het verslag van de Match Delegate maakt ook geen melding van dat contact. Er wordt dus niet aangetoond dat Vanderbiest enige invloed heeft uitgeoefend op de scout of de assistent-trainer. Het is dan ook niet bewezen dat er een inbreuk is gepleegd op het bondsreglement”, verklaarde de Geschillencommissie Hoger Beroep de vrijspraak.