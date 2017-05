Messi ontsnapt aan internationale schorsing... na videogesprek

Goed nieuws voor Lionel Messi: de vier wedstrijden schorsing die de Argentijn boven het hoofd hingen na de interland tegen Chili, worden kwijtgescholden. Dat besliste de Beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA op vrijdag. Ook de boete van 10.000 Zwitserse frank (9.350 euro) moet Messi niet betalen. Dat is goed nieuws voor Argentinië, dat voor cruciale WK-kwalificatiewedstrijden staat.

Lionel Messi mocht zijn verdediging gaan voeren op het FIFA-hoofdkwartier in Zürich, maar koos ervoor om niet te reizen naar Zwitserland. De Argentijn voerde zijn verdediging via een videogesprek met de Beroepscommissie, die vervolgens beslisten de schorsing ongedaan te maken.

Dat Messi niet verder geschorst wordt, is goed nieuws voor Argentinië, dat allesbehalve zeker is van deelname aan het WK 2018 in Rusland. Het staat slechts vijfde na een verrassende 2-0 nederlaag tegen Bolivia en is zo nog niet zeker van een rechtstreeks ticket. De volgende speeldag in de Zuid-Amerikaanse voorronde is pas eind augustus, dan neemt Argentinië het op tegen Uruguay.