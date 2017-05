Amerikaanse soldaat gedood in Somalië, twee anderen gewond

Bij een operatie tegen de Somalische al-Shabaab is een lid van het Amerikaanse leger doodgeschoten. Dat heeft het U.S. Africa Command bekendgemaakt. De Amerikanen hielpen het Somalische leger een commandant van de terreurgroep op te sporen, maar kwamen onder vuur.

Amerikaanse troepen voerden een ‘adviseer- en assisteeroperatie’ uit aan de rivier Shabelle nabij Barii, op zo’n 60 kilometer van de Somalische hoofdstad Mogadishu. Ze waren samen met Somalische special forces op zoek naar een kopstuk van de terreurgroep al-Shabaab.

Daarbij kwam de groep onder vuur te liggen. Eén Amerikaanse soldaat werd doodgeschoten, twee anderen raakten gewond. Aan Somalische kant vielen geen slachtoffers.

Al Shabaab, een aan Al Qaeda gelinkte terreurgroep, probeert in Somalië de door het westen gesteunde regering omver te werpen. ‘Het Amerikaanse leger helpt haar partners om al-Shabaab in Somalië te stoppen en om de mogelijkheden van de groepering om te rekruteren, te trainen en terreuraanslagen over de grens te plannen in de regio en in de VS te verminderen’, aldus het U.S. Africa Command in een verklaring.