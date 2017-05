Jaouad Achab verdedigt wereldtitel in Zuid-Korea

Jaouad Achab verdedigt eind juni in de klasse tot 63 kilo zijn titel op het Wereldkampioenschap taekwondo in het Zuid-Koreaanse Muju (24-30 juni). De 24-jarige Achab zit in de negenkoppige selectie die de Belgische Taekwondofederatie vrijdag bekendmaakte.

Het WK taekwondo vindt tweejaarlijks plaats, in 2015 was het Russische Chelyabinsk de gaststad. Achab is in zijn gewichtsklasse regerend wereld-, Europees en universitair kampioen. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in het Braziliaanse Rio de Janeiro greep hij net naast een medaille.

Achab is echter niet de enige landgenoot om naar uit te kijken. Met Mohamed Ketbi is de vicewereldkampioen in de klasse tot 58 kilogram er van de partij, al kampt hij intussen wel in de gewichtsklasse tot 68 kilo. Verder maken ook Mourad Laachraoui (-54kg), Salaheddine Bensaleh (-58kg) en Nicholas Corten (-74kg) bij de mannen deel uit van de delegatie.

Bij de vrouwen zullen de blikken vooral gericht zijn op Raheleh Asemani, die in de klasse tot 57 kilogram de tatami op moet. Net als Achab verloor Asemani in Rio haar kamp om het brons. Ook Maryam Ismaili (-46kg), Indra Craen (-62kg) en Laura Roebben (-67kg) reizen eind volgende maand naar Zuid-Korea af.