Man die met hoge snelheid over Meir reed nog zeker maand vast

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van Mohamed R. (39) opnieuw met een maand verlengd. De Franse Tunesiër werd in maart opgepakt, nadat hij met hoge snelheid over de Antwerpse Meir had gereden. Hij was aanvankelijk ook aangehouden voor moordpoging in een terroristische context, nu alleen nog maar voor verboden wapenbezit.

Militairen hadden op 23 maart een rode Citroën met Franse nummerplaten aan hoge snelheid over de Meir zien rijden. Voetgangers zouden daarbij uit de weg hebben moeten springen. Toen de militairen het voertuig wilden controleren op een kruispunt, negeerde de bestuurder het rode licht en reed hij door.

Een snelleresponsteam van de lokale politie kon het voertuig even later lokaliseren op de parking van de Sint-Michielskaai en de bestuurder arresteren. De man was dronken. In zijn auto lagen verschillende steekwapens en een gedemonteerde riotgun.

Mohamed R. werd aangehouden voor poging tot moord en slagen en verwondingen in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving. Hij ontkende dat hij voetgangers wilde aanrijden en zei dat hij op zoek was naar een vriendin. De wapens wilde hij verkopen.

Na verder onderzoek bleken er onvoldoende aanwijzingen voor een terroristische motief. Mohamed R. is momenteel alleen nog maar aangehouden voor verboden wapenbezit. Hij gaat nu met zijn advocaat bekijken of er beroep wordt aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval verschijnt hij binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.