12-jarig kind dood aangetroffen in Oostendse jeugdherberg

Een jongen van 12 die met zijn klasgenoten op zeeklassen was in Oostende, is vrijdagochtend dood aangetroffen in de jeugdherberg waar de klas verbleef. Dat melden Het Nieuwsblad en de VRT.

In jeugdherberg De Ploate in Oostende is een 12-jarige jongen rond 8 uur ’s ochtends levenloos teruggevonden. Het Medisch Urgentieteam kwam nog ter plaatse om de jongen te reanimeren.

Momenteel is het onduidelijk wat de mogelijke doodsoorzaak van het kind is. Het labo en de wetsdokter zijn ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

De politie bevestigt het overlijden. ‘De dienst slachtofferhulp van de politie Oostende ontfermt zich over de leerkrachten en klasgenootjes van de jongen. En ook de familie wordt opgevangen’, aldus Carlo Smits van de lokale politie Oostende aan de VRT.