VN-medewerker ontvoerd tijdens bezoek Veiligheidsraad aan Colombia

Een medewerker van de Verenigde Naties is woensdag ontvoerd in Colombia, op het moment dat de VN-Veiligheidsraad op bezoek is in Colombia om het vredesakkoord met de Farc te steunen. De VN hebben de ontvoering donderdag met klem veroordeeld.

Het personeelslid, dat werkte voor het drugs- en misdaadteam (UNODC) in het land, werd woensdag ontvoerd door gewapende mannen in de regio Guaviare. Hij had met enkele landbouwers gepraat in het kader van een campagne rond illegale gewassen, zoals coca en marihuana. Volgens president Jose Manuel Santos zijn dissidenten van de ontbonden guerrillabeweging Farc verantwoordelijk voor de ontvoering. ‘Ik hoop dat hij snel bij ons zal zijn’, aldus de president.

Het nieuws over de kidnapping kwam er op het moment dat leden van de VN-Veiligheidsraad een ontmoeting hadden met president Santos en leiders van de Farc om hun steun uit te drukken voor het vredesakkoord dat vorig jaar werd afgesloten in het land.

De VN controleren het ontwapeningsproces van de Farc, dat tegen 1 juni afgesloten zou moeten zijn en de zowat 6.800 Farc-rebellen moet demobiliseren. In de regio zouden echter nog een 400-tal Farc-dissidenten actief zijn, die de gevechten hebben voortgezet ondanks het vredesakkoord.

Het akkoord van juni 2016 moet een einde maken aan een conflict dat meer dan vijftig jaar heeft geduurd.