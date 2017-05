Topdokter betaalt en ontloopt vervolging

Dokter Stefaan Van Gool, bekend van de reeks ‘Topdokters’ op Vier, vertrok twee jaar geleden met stille trom uit het UZ in Leuven. Hij deed dat nadat zware ethische en wetenschappelijke problemen met zijn studies op patiënten waren opgedoken. Dat onthulde De Standaard eind maart.

Het Leuvense parket startte in ­juni 2015 een informatie-onderzoek op naar de praktijken van Van Gool. Dat onderzoek is intussen afgesloten met een minnelijke schikking. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op 19 april geantwoord op een parlementaire vraag van Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen).

Het parket van Leuven bevestigt de informatie. ‘We hebben op 17 januari beslist om een voorstel tot minnelijke schikking voor te leggen aan de heer Van Gool. Die heeft de schikking volledig betaald binnen de vooropgestelde wettelijke termijn.’

Het afsluiten van de schikking betekent dat de gerechtelijke problemen van dokter Van Gool voorgoed van de baan zijn. Op inbreuken tegen de regelgeving bij klinische studies staat, als ze bewezen worden, tot twee jaar cel. Maar een openbaar proces en eventuele celstraf hoeft Van Gool dus niet meer te vrezen.

Waarschijnlijk zal dus ook nooit in het openbaar besproken worden wat exact de rol van de KU Leuven en het UZ Leuven in de zaak is geweest, en wanneer zij de eerste signalen kregen dat er iets niet pluis was met de studies.

Hoeveel dokter Van Gool heeft moeten betalen, wil het parket niet zeggen. De advocate van Van Gool wil ook geen commentaar kwijt.