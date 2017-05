Saudische vrouwen binnenkort iets vrijer

De Saudische koning Salman heeft een wetswijziging bevolen die het vrouwen makkelijker moet maken om bepaalde diensten te verkrijgen. Ze moeten daarvoor voortaan geen toestemming meer vragen aan hun vader of broer.

Vrouwen in Saudi-Arabië moesten tot nu toe toestemming krijgen van hun mahram - een mannelijk familielid met wie ze niet kunnen trouwen, zoals een vader of broer - om naar het buitenland te reizen. Bovendien moest die man hen vergezellen om hun identiteit te bevestigen in overheidsgebouwen of om een klacht in te dienen bij de politie.

Door een wetswijziging zou die verplichting verleden tijd zijn. Volgens koning Salman is er geen conflict met de islamitische Sharia-wetgeving. Saudische media melden bovendien dat de wetswijziging ook zou gelden voor het woon-werkverkeer, tenzij de Sharia daar wettelijk een probleem stelt.

Koning Salman heeft alle overheidsorganisaties nu echter bevolen om de nodige aanpassingen te doen. Bovendien wil hij de mannelijke voogdij binnen drie maanden afschaffen. Alle overheidsorganisaties moeten die wijziging afficheren op hun websites.