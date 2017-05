BK tijdrijden niet in Mol, wel in Chimay

Het BK tijdrijden zal over een kleine twee maanden niet in Mol-Postel, maar in Chimay plaatsvinden. Dat heeft organisator Jean-Luc Vandenbroucke aan de RTBF verteld.

De voorbije twee jaar werd het BK tijdrijden georganiseerd in Mol-Postel, maar de kempische gemeente gaf dit jaar forfait. En dus kwam de Belgische wielerbond bij Jean-Luc Vandenbroucke terecht. Die contacteerde de burgemeester van Chimay en de deal was snel beklonken. Op donderdag 22 juni, drie dagen voor het BK op weg in Antwerpen, zal het BK tijdrijden worden gereden. “Het zal voer worden voor specialisten”, belooft Vandenbroucke. “Afhankelijk van het weer denk ik dat het gemiddelde van de beste renners boven de 50 kilometer per uur zal liggen. Er zijn enkele bochten, maar het gaat toch voornamelijk rechtdoor. Voor de liefhebbers van het tijdrijden is het een schitterend parcours.”

De mannelijke profs moeten drie keer een rondje van 12,5 kilometer (37,5 kilometer in totaal) afleggen. De vrouwen en de elite zonder contract werken twee rondjes af. Titelverdediger is Victor Campenaerts.