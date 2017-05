België heeft eerste ‘slimme’ gemeente

Aalter is de eerste Belgische gemeente met een ISO-certificaat specifiek voor duurzaamheid, stadsdiensten en levenskwaliteit.

De certificaatgegevens kunnen steden helpen slim te worden, klinkt het, en Aalter kan zich nu gemakkelijk internationaal meten, zo werd donderdag bekendgemaakt in de marge van een energie- en klimaatdag voor lokale besturen.

Zo haalt de Oost-Vlaamse gemeente bijvoorbeeld haar energie voor 36,65 procent uit hernieuwbare bronnen. Daarmee scoort Aalter bijvoorbeeld fiks hoger dan Eindhoven, dat maar 3,3 procent haalt.

Platinum

Aalter behaalde het platinumniveau binnen het ISO37120-certificaat. Dat is een vrij jonge internationale standaard die honderd verschillende indicatoren in kaart brengt. Het gaat onder meer over recyclagestatistieken, waterverbuik, aanrijtijden van hulpdiensten, enzovoort.

Met Tomorrowlab, een bedrijf dat lokale besturen begeleidt bij ‘smartcityopdrachten’, doorliep Aalter een hele procedure. Daarbij werden allerlei gegevens verzameld om tot het certificaat te komen.

Zo blijkt Aalter goed te scoren op vlak van hernieuwbare energie, al ligt het gemiddeld energieverbruik per gezin iet hoger dan in de Nederlandse steden. De gemiddelde hoeveelheid afval ligt dan weer fors lager (0,13 ton per hoofd versus 0,5 ton per hoofd in Eindhoven of Heerlen). De gemiddelde snelheid van noodinterventies ligt in Aalter op 13,48 minuten, waar dat 6,7 minuten bedraagt in Eindhoven.