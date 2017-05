Zo kunnen winkeliers 'showrooming' voorkomen

Uit een recent onderzoek blijkt dat een kwart van de mensen aan showrooming doet. Ze kijken in de fysieke winkel wat ze willen en bestellen het vervolgens online. Om te vermijden dat dit een grotere trend wordt, bestaat er een simpel trucje.

Een rondvraag bij meer dan vijfhonderd consumenten uit Duitsland en de Verenigde Staten, verschenen in het vakblad Journal of Interactive Marketing, wees uit dat 23 op de 100 klanten wel eens aan showrooming hebben gedaan. De reden is simpel: ze zijn ervan overtuigd dat ze op het internet een betere prijs zullen krijgen voor het stuk dat ze willen kopen. 'Prijs is een belangrijke factor, maar niet de enige', zegt Peter Verhoef, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen aan RetailDetail.

Hij suggereert dat winkels dit gedrag mogelijk zelf in de hand werken omdat verkopers de klanten niet altijd hulp aanbieden, waardoor ze weer naar buiten wandelen. In dit geval kan de oplossing van het personeel komen. Mannen en vrouwen zouden zich pro-actief kunnen opstellen en klanten begeleiden in de oriëntatiefase. Dan is de kans kleiner dat ze de winkel zonder zakjes verlaten en aan het showroomen slaan. Integendeel: de klant is dankbaar voor de hulp en kan dat laten blijken door iets te kopen.